Лика Бланк рассказала о съемках документального фильма про Раису Горбачеву

Завершены съемки документального фильма про Раису Горбачеву. Об этом обозревателю "РГ" рассказала продюсер картины Лика Бланк.

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"Это будет документальный фильм, не сериал. Мы начали над ним работать, когда еще был жив Михаил Сергеевич Горбачев. Мы долго обсуждали картину - и с ним, и с дочерьми. Потом, к сожалению, на какое-то время были вынуждены остановиться, пересмотреть, осмыслить. Вот сейчас закончили съемки, и я надеюсь, что это будет достаточно громкий, интересный проект. Потому что Раиса Горбачева, и это не секрет, - наверное, одна из главных женских ролевых моделей в нашей стране".

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О начале съемок фильма под рабочим названием "Раиса. О чем болит сердце" стало известно еще в 2021 году.

Название картины отсылает к рукописи, над которой незадолго до ухода из жизни Раиса Горбачева начала работать. Воспоминания, написанные в стиле дневника, так и были озаглавлен - "О чем болит сердце". Остался подробный план книги и множество заметок.

В фильме авторы собирались показать личные записи Раисы Максимовны, которые она делала от руки на многочисленных листках. В картину, как было анонсировано, должны были войти воспоминания самых близких людей Раисы Максимовны: мужа Михаила Горбачева, дочери Ирины Вирганской и сестры Людмилы Титаренко.

О фильме Лика Бланк рассказала в ходе интервью в новой программе "Медийный лица" на Rutube.

Стоит отметить, что информация о картине про Раису Горбачеву не единственный эксклюзив от Лики Бланк, который прозвучал в интервью. Лика Бланк - генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии имени М. Горького и студии Magic Factory Animation, которая работала над такими проектами, как "Звезды в Африке", "Золото Геленджика", "Чебурашка", "Повелитель ветра", "Чинк: Хвостатый детектив" и другими. Она рассказала о том, как и почему снимает новые фильмы "Царевна-Лягушка" и "Формула воды".

Впервые Лика Бланк рассказала и о будущем полнометражном фильме под рабочим названием "Фабрика мороженого". "Это такая вселенная мороженого, в которую, я думаю, каждый из нас мечтал попасть в детстве. Это тоже полный метр, сейчас мы активно над ним работаем. По сюжету, есть Королевство, где живет все мороженое. В нем - король, королева, принцесса, и... Иван-Дурак - Вафельный стаканчик. И этот Вафельный стаканчик влюблен, конечно же, в принцессу. В конце концов он спасает это королевство, потому что оно начинает подтаивать. Никто не может понять, что же там происходит, но выясняется, что в соседнем хранилище живут мороженые креветки, которые решили "отжать жилплощадь".