Лика Бланк рассказала о съемках документального фильма про Раису Горбачеву
Завершены съемки документального фильма про Раису Горбачеву. Об этом обозревателю "РГ" рассказала продюсер картины Лика Бланк.
"Это будет документальный фильм, не сериал. Мы начали над ним работать, когда еще был жив Михаил Сергеевич Горбачев. Мы долго обсуждали картину - и с ним, и с дочерьми. Потом, к сожалению, на какое-то время были вынуждены остановиться, пересмотреть, осмыслить. Вот сейчас закончили съемки, и я надеюсь, что это будет достаточно громкий, интересный проект. Потому что Раиса Горбачева, и это не секрет, - наверное, одна из главных женских ролевых моделей в нашей стране".
О начале съемок фильма под рабочим названием "Раиса. О чем болит сердце" стало известно еще в 2021 году.
Название картины отсылает к рукописи, над которой незадолго до ухода из жизни Раиса Горбачева начала работать. Воспоминания, написанные в стиле дневника, так и были озаглавлен - "О чем болит сердце". Остался подробный план книги и множество заметок.
В фильме авторы собирались показать личные записи Раисы Максимовны, которые она делала от руки на многочисленных листках. В картину, как было анонсировано, должны были войти воспоминания самых близких людей Раисы Максимовны: мужа Михаила Горбачева, дочери Ирины Вирганской и сестры Людмилы Титаренко.
О фильме Лика Бланк рассказала в ходе интервью в новой программе "Медийный лица" на Rutube.
Стоит отметить, что информация о картине про Раису Горбачеву не единственный эксклюзив от Лики Бланк, который прозвучал в интервью. Лика Бланк - генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии имени М. Горького и студии Magic Factory Animation, которая работала над такими проектами, как "Звезды в Африке", "Золото Геленджика", "Чебурашка", "Повелитель ветра", "Чинк: Хвостатый детектив" и другими. Она рассказала о том, как и почему снимает новые фильмы "Царевна-Лягушка" и "Формула воды".
Впервые Лика Бланк рассказала и о будущем полнометражном фильме под рабочим названием "Фабрика мороженого". "Это такая вселенная мороженого, в которую, я думаю, каждый из нас мечтал попасть в детстве. Это тоже полный метр, сейчас мы активно над ним работаем. По сюжету, есть Королевство, где живет все мороженое. В нем - король, королева, принцесса, и... Иван-Дурак - Вафельный стаканчик. И этот Вафельный стаканчик влюблен, конечно же, в принцессу. В конце концов он спасает это королевство, потому что оно начинает подтаивать. Никто не может понять, что же там происходит, но выясняется, что в соседнем хранилище живут мороженые креветки, которые решили "отжать жилплощадь".
В фильме показано столкновение и борьба между королевством мороженого и не самыми дружелюбными креветками, поделилась Лика Бланк. Также в интервью - о том, как идет работа над фильмом "Вера", новой экранизацией повести "Вам и неснилось", как снимается в Китае новые проект ТНТ "Сокровища императора" и многое другое.