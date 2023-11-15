Стоянов не вспомнил вырезанный мем про Гагарина из «Вампиров средней полосы»

«В ноябре 2023 года проснулись с этим вопросом! Ничего интереснее не произошло в мире, в стране? Я не понимаю, о чем Вы спрашиваете, правда. Это огромный сериал, огромная роль, я реально не помню такого факта. Я не могу Вам сказать, было это или не было, потому что ты в день играешь пять-семь сцен, восемь минут полезного материала на выходе, а вспомнить, что за 40 съемочных дней было и что оттуда ушло…» - сказал собеседник НСН.