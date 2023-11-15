Вышли обзоры фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом

15 ноября в Париже состоялась мировая премьера фильма «Наполеон». Картину представили лично исполнители главных ролей Хоакин Феникс («Джокер») и Ванесса Кирби ( «Миссия невыполнима: Последствия» ), а также режиссёр Ридли Скотт ( «Гладиатор» ). Картина расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца.

Сразу после первых показов критики выпустили первые обзоры исторической ленты. Так, на агрегаторе Metacritic средний рейтинг фильма составил 70 баллов из 100, а на Rotten Tomatoes 79% критиков рекомендуют ленту к просмотру. Журналисты в целом похвалили масштабные бои, актёрскую игру Феникса и Кирби, а также тщательно воссозданные декорации. Однако некоторым не понравились слишком быстрый темп картины, историческая недостоверность и недостаточное раскрытие главных героев.