Невский объявил о завершении работы над фильмом «Затерянные в Рио Браво»

Известный российский актёр, продюсер и герой обзоров блогера BadComedian Александр Невский рассказал о состоянии производства фильма «Затерянные в Рио Браво». По его словам, производство ленты полностью завершено и совсем скоро лента отправится в прокат. Точной даты премьеры у фильма пока нет.

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Что касается «Последних героев Рио Браво», то сценарий финальной части трилогии уже готов. В скором времени начнутся съёмки, а премьера ленты, видимо, состоится уже в 2025 году.

Работа над «Затерянными в Рио Браво» полностью завершена, и фильм скоро выйдет в международный прокат. Также режиссёр Джо Корнет, композитор Шон Мюррей и я только что утвердили сценарий нашего третьего совместного вестерна — «Последних героев Рио Браво»!