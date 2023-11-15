Вышел трейлер «Стальной схватки» — фильм про рестлеров выйдет и в России

На YouTube-канале «Атмосфера Кино» вышел дублированный трейлер фильма «Стальная схватка» про рестлерскую династию фон Эрихов. Премьера картины в российском прокате состоится 4 января 2024 года.

Действия «Стальной схватки» развернутся в 1960-х годах и расскажут о семье фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном рестлинге. Правда членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.