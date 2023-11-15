Вышел трейлер «Стальной схватки» — фильм про рестлеров выйдет и в России
На YouTube-канале «Атмосфера Кино» вышел дублированный трейлер фильма «Стальная схватка» про рестлерскую династию фон Эрихов. Премьера картины в российском прокате состоится 4 января 2024 года.
Действия «Стальной схватки» развернутся в 1960-х годах и расскажут о семье фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном рестлинге. Правда членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.
Главные роли в ленте исполнили Зак Эфрон (“Красивый, плохой, злой”), Джереми Аллен Уайт (лауреат “Золотого глобуса”, сериал “Бесстыжие”), Холт МакКэллани (“Охотник за разумом”) и Лили Джеймс (“Малыш на драйве”). Режиссёром и сценаристом фильма выступил Шон Дуркин (“Гнездо”)
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