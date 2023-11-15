Вышел первый трейлер мультфильма «Побег из курятника 2»

Netflix представил полноценный трейлер «Побега из курятника 2» — продолжения знаменитого мультфильма 2000 года. Премьера анимационного проекта состоится уже 15 декабря только в цифровом формате.

Сиквел «Побега из курятника» расскажет историю курицы Джинджер и петуха Рокки, которые сталкиваются с новой угрозой и вынуждены отстаивать свою свободу на новом месте. Продолжение сохранит уникальный визуальный ряд оригинального произведения и некоторых актёров, включая Линн Фергюсон, Закари Ливая, Тэндиве Ньютон, Беллу Рамзи и Дэвида Брэдли.