Расписание выхода серий второго сезона мультсериала «Что, если...?»

15 ноября Marvel Entertainment опубликовала дебютный трейлер второго сезона анимационного сериала «Что, если...?». Шоу можно посмотреть в стриминговом сервисе Disney+, однако в России он недоступен.

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В новых эпизодах появятся Чёрная Пантера, Человек-муравей, Доктор Стрэндж, Халк, Зимний солдат, Танос, Алая Ведьма, Железный человек, Соколиный глаз, Капитан Америка, Хела и другие герои из вселенной Marvel.

Режиссёром мультсериала выступил Брайан Эндрюс, а исполнительным продюсером — Кевин Файги. Первый сезон выходил в период с августа по октябрь 2021 года.

В продолжение войдёт девять эпизодов — премьера первого из них состоится 22 декабря. Серии будут выходить ежедневно вплоть до 30 декабря.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Что, если...?»

1-я серия – 22 декабря

2-я серия – 23 декабря

3-я серия – 24 декабря

4-я серия – 25 декабря

5-я серия – 26 декабря

6-я серия – 27 декабря

7-я серия – 28 декабря

8-я серия – 29 декабря