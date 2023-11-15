В прокат выходит фильм «Папаша в бегах»

В четверг, 16 ноября, на экраны российских кинотеатров выходит комедийная лента «Папаша в бегах». Авторам удалось с юмором и в лёгкой форме рассказать о непростых темах отцовства и ответсвенности. В центре сюжета — Толя, который в порыве паники сбегает от беремнной жены на вахту. Однако у судьбы на парня свои планы — он невольно оказывается вовлечён в авантюру с подростком Колей. Центральные роли в фильме исполнили Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Анна Уколова, Ирина Гобрачёва и другие.

© Кадр из фильма "Папаша в бегах"

Приключенческая комедийная лента «Папаша в бегах» — первая полнометражная игровая работа режиссёра Алексея Южакова — стартует в российском прокате в четверг, 16 ноября. Кинематографист выступил и сценаристом картины совместно с Дмитрием Пензиным и Михаилом Артемьевым. Ранее Южаков написал скрипт к одной из новелл фильма «Ёлки 8».

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История вращается вокруг обуреваемого паникой и страхом отцовства Анатолия — он не готов стать родителем, а тут ещё и супруга сообщает, что записала его на партнёрские роды. Охваченный тревогой, Толя решает сбежать на вахту. В поезде он знакомится с беспризорным воришкой-карманником Колей. С подачи шустрого мальчика стражи порядка принимают мужчину за маньяка-похитителя. Из-за этого Анатолий вынужден пуститься в бега вместе Колей, а тот ставит условие: он признаётся полиции, что его не крали, если Анатолий доставит его домой, в Когалым. Так начинается увлекательное путешествие Толи и Коли с захватывающими приключениями, погонями, опасностями и торжеством любви над стереотипами. По следу беглецов по пятам следует «Ватсон в юбке» в исполнении Анны Уколовой.

Принято считать, что северные мужчины, к тому же вахтовики, — брутальные, суровые и бесстрашные. Южаков с лёгкостью развенчивает этот миф, показывая, что ранимость души и перенесённые психологические травмы свойственны и мужчинам. А страхам они подвержены не только внутренним — как боязнь не справиться с главной задачей жизни, — но и внешним: герой кричит во всё горло при виде медведя.

По мере того, как Толя и Коля углубляются в лес, чтобы спрятаться от преследующего их мира, главный герой всё больше раскрывается. Он делится своими страхами и переживаниями с Колей и анализирует отношения с собственным папой. Для Толи побег от отцовства, в первую очередь, — попытка скрыться от негативного опыта, который он пережил в детстве. Небывалое приключение с Колей заставляет его проникнуться симпатией к мальчику и заботиться о нём на протяжении всего пути. Постепенно мужчина приходит к пониманию, что важнее всего — постараться и стать тем, кем боишься, вместо того, чтобы прятать голову в песок, как страус.

Актёру Михаилу Тройнику удалось убедительно передать растерянность, панику и ранимость своего персонажа, а также его внутренний рост в течении всей ленты.

Вместе с тем настоящим актёрским открытием стал Ярослав Могильников. Ранее юный артист уже показал себя в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако в «Папаше в бегах» ему представился шанс раскрыть и свой драматический, и комедийный потенциал.

Линии героев тоже хорошо продуманы: не чувствуется фальши и нет ощущения недосказанности. Поступки и диалоги персонажей и вовсе местами вызывают гомерический смех, а подобные эпизоды органично вплетены в сюжет.

Например, в одной из сцен второстепенный персонаж Николая Аузина увлечённо рассказывает о своей возлюбленной: «У неё глаза, знаешь какие красивые, как солнце и луна». На что герой Могильникова отвечает: «Разные что ли?». Подобных забавных и ироничных моментов в фильме довольно много.

Авторы ленты с большой любовью отнеслись к своим задачам, что заметно в каждом кадре. Среди безусловных плюсов картины — неизбитый юмор и забавные диалоги, неординарные и яркие персонажи, а также визуальная составляющая и динамичное повествование с качественными сценами погонь. Особенно запоминаются моменты преследования на рыбацких катерах, вертолёте, и езда с каюром на оленьей упряжке — одновременно смешное и волнительное зрелище.

Изумительный лес и впечатляющие виды Урала, переданные в том числе в эффектных длинных неразрывных кадрах, вызывают желание отправиться в регион и насладиться красотами воочию, в чём безусловная заслуга и оператора ленты Дмитрия Тихонова — тоже дебютанта в полном метре.