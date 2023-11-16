На студии имени Горького стартовали съёмки кинокартины о Раисе Горбачёвой
Киностудия Горького снимет документальный фильм о Раисе Горбачёвой. Такой информацией поделились в пресс-службе киностудии.
«Продюсерский центр имени Горького организовал работу над документальным фильмом о Раисе Горбачёвой. Уже, к слову, завершился съёмочный период», – сказано в сообщении.
Генеральный продюсер центра Лика Бланк отметила, что работать над фильмом начали ещё при жизни Михаила Горбачёва. Создатели обсуждали фильм именно с ним.
«Общество переосмысливает роли мужчин и женщин. Старые стереотипы сломала ещё первая леди Советского Союза Раиса Горбачёва. Стоит переосмыслить её образ», – отметила Бланк.
Раиса Горбачёва была первой супругой главы Советского Союза, которая решила выйти в свет. Она знала английский и общалась с лидерами стран мира на равных.