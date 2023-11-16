На студии имени Горького стартовали съёмки кинокартины о Раисе Горбачёвой

Киностудия Горького снимет документальный фильм о Раисе Горбачёвой. Такой информацией поделились в пресс-службе киностудии.

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«Продюсерский центр имени Горького организовал работу над документальным фильмом о Раисе Горбачёвой. Уже, к слову, завершился съёмочный период», – сказано в сообщении.

Генеральный продюсер центра Лика Бланк отметила, что работать над фильмом начали ещё при жизни Михаила Горбачёва. Создатели обсуждали фильм именно с ним.

«Общество переосмысливает роли мужчин и женщин. Старые стереотипы сломала ещё первая леди Советского Союза Раиса Горбачёва. Стоит переосмыслить её образ», – отметила Бланк.