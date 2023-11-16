В Сети опубликован трейлер экшн-комедии «Моя жена – киллер» (16+). Премьера этого проекта состоится в кинотеатрах 14 декабря этого года.

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира.

Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.