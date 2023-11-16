Фильм «Моя жена – киллер» выйдет в кинотеатрах 14 декабря
В Сети опубликован трейлер экшн-комедии «Моя жена – киллер» (16+). Премьера этого проекта состоится в кинотеатрах 14 декабря этого года.
В фильме снимались Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Сонита Генри, Конни Нильсен, а также номинант на премию «Оскар» Билл Найи. Режиссером выступил Тома Венсан.
Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира.
Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.
FBM.ru
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