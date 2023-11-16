Cамые кассовые советские фильмы, снятые в Калининградской области

По Калининградской области впору водить киноэкскурсии. Уж очень много мест, где снимались чрезвычайно популярные советские и российские фильмы. Впервые в 1949 году на киноэкраны страны вышел фильм «Встреча на Эльбе», снятый в поверженном Кенигсберге и бывшем Тильзите.

© Кадр из фильма "Трое в лодке, не считая собаки"

Эпизоды всенародно любимой сказки «Про Красную Шапочку» тоже запечатлели пейзажи самого западного региона страны.

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Какие еще фильмы, побившие рекорды отечественного кинопроката, сняли в Калининградской области – в материале «ФедералПресс».

Советские фильмы родом из бывшей Пруссии

Бывший Кенигсберг очень полюбился отечественным режиссерам за возможность снимать фильмы про войну или заграницу. 1.

1. Самая первая картина, «Встреча на Эльбе», вышла в 1949 году. В нем рассказывалось о начале взаимоотношений Америки и СССР на территории послевоенной Германии. В ленту вошли кадры, снятые в Калининграде и Советске.

Можно увидеть объекты, не дожившие до наших дней: Берлинский мост, руины университета Альбертина на острове Канта и Королевского замка, где сейчас еще стоит Дом Советов. Также интересно будет сравнить с современностью уцелевшие Бранденбургские ворота и Башню Дона. Кстати, в кадре через ворота возле Южного вокзала идут танки, сейчас – спешат по своим мирным делам автомобили.

На кадрах, снятых в Советске, можно увидеть Орденскую кирху Тильзита и набережную. Съемка велась с моста королевы Луизы, который был сильно разрушен во время отступления немцев. Сейчас сравнить «было-стало» с моста уже нельзя – это пограничная зона, связывающая российскую территорию с соседней Литвой.

Фильм «Встреча на Эльбе» стал лидером проката 1949 года в Советском Союзе – его увидели 24,2 миллиона зрителей. За него режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова получили Сталинскую премию 1950 года. Сейчас эта кинолента – ценнейший исторический документ, где остался настоящий послевоенный израненный Кенигсберг, а не глянцевый туристический Калининград.

2. Военная драма «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука вышла на экраны в 1959-м. Главый герой – русский солдат, которого война подвергла страшным испытаниям. Фильм снимали почти по всей стране. Например, встречу Соколова с будущим приемным сыном Ванечкой – на Дону, эпизоды довоенной жизни Соколова – в Воронеже.

В Калининграде возле развалин Королевского замка снимали одну из кульминационных сцен – похороны сына Соколова. Кинематографический лагерь смерти сымитировали в сохранившемся до сих пор Астрономическом бастионе. Съемки побега главного героя из концентрационного лагеря снимали в Борисово – ныне Московский район города.

РИА "ФедералПресс"

В 1959 году драму посмотрели 40 миллионов человек. Картина завоевала главный приз Международного кинофестиваля в Москве. Режиссер и оператор получили Ленинскую премию.

3. Военный фильм «Женя, Женечка и «Катюша» 1967 года оказался в необычном формате трагикомедии. Съемочными площадками стали развалины Королевского замка, Кафедрального собора и здание Ганзейской биржи. Съемки также проходили в поселках Янтарный, Окуневка, Поваровка и городе Знаменске.

Интересный факт: фамилию погибшей героини фильма выводят краской на стене бывшей биржи – в наши дни это музей изобразительных искусств рядом с популярным туристическим островом Канта.

«Женя, Женечка и «катюша» вместе с культовой кинолентой «Белое солнце пустыни» вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. И это – несмотря на то, что премьерный показ неоднозначного тогда фильма в Доме кино запретили, а копий отпечатали мало. В первый год кинопроката военную традигомедию с Олегом Далем посмотрели почти 25 миллионов человек.

4. Двухсерийный детектив «Ошибка резидента» вышел в 1968 году. Он стал отечественным ответом на британский блокбастер про Джеймса Бонда. В роли русского разведчика снялся Георгий Жженов, до этого отсидевший в лагере под Магаданом.

Эпизоды фильма «Ошибка резидента» снимали в районе Пионерского морского порта, курортном городе Светлогорске, а также в приморском поселке Отрадное и деревне Окунево. В ленте остались кадры известного светлогорского ресторана «Риф». До наших дней заведение не дожило, оно располагалось рядом со спуском к морю возле солнечных часов.

Фильм оказался настолько популярным, что затем сняли три ленты-продолжения. В прокате «Ошибка резидента» собрала более 35 миллионов зрителей.

5. Двухсерийный телевизионный фильм-спектакль «Мегрэ и старая дама» вышел в 1974-м. По сюжету для расследования убийства знаменитый французский комиссар Мегрэ едет в курортный городок в Нормандии. В роли иностанного города выступил Светлогорск – бывший Раушен. Больше всего съемок было на побережье. Сцена на вокзале снималась с видом на железнодорожную станцию «Светлогорск-1». Это историческое здание бывшего курортного вокзала Раушен-Орт.

6. Драма «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко вышел на широкий экран в 1977 году. Режисер – Юрий Герман. Съемочной площадкой стали города Черняховск, Пионерский, Неман и Знаменск. Так, на берегу Балтийского моря в Пионерском снимали бомбардировку, с которой начинается картина. Самолеты летели со стороны курортного Зеленоградска. А ташкентским вокзалом, куда прибывает главный герой Никулина, стал вокзал в Черняховске.

Самое большое количество споров вызвала сцена взрыва, где погибает друг главного героя. Она снималась в Немане на развалинах замка Рагнит. И для достоверности на съемках была взорвана часть стены здания.

На широкий экран полузапрещенный фильм «Двадцать дней без войны» вышел ограниченным тиражом, под маркировкой «фильм III категории». Поэтому лидером проката не стала, зато вошла в золотой фонд отечественного кинематографа.

В СССР фильм осталася без наград. В 1977 году картина получила во Франции премию им. Жоржа Садуля, в 1987 году – премию критиков на Международном кинофестивале в Роттердаме.

РИА "ФедералПресс"

В путешествие на лодке в компании собаки двое друзей отправились в окрестностях города Советска. Роль лондонской Темзы сыграли реки Неман и Преголя в поселке Заовражном. После премьеры киноленту сильно критиковали за несоответствие книге. Всенародную любовь комедия получила после показа на телевидении и стала классикой отечественного кинематографа.

8. Двухсерийный музыкальный телефильм «Про Красную Шапочку» вышел 31 декабря 1977 года. Режиссер Леонид Нечаев снял ее по следам другой своей популярной картины, «Приключений Буратино». Часть эпизодов снимали на Куршской косе.