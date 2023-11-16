Новый фильм Мишеля Гондри "Книга решений" выйдет в российский прокат

Это первая полнометражная картина режиссера за восемь лет, сообщает газета "Известия".

Гондри известен как автор фильмов "Вечное сияние чистого разума", "Пена дней", "Наука сна" и видеоклипов групп Radiohead, The White Stripes и певицы Björk.

Сам режиссер признался, что после того, как снял в 2004 году "Вечное сияние чистого разума", не мог найти сценарий подобного уровня. По словам Гондри, он не мог читать то, что ему предлагали, поэтому решил написать его сам.

"Поэтому я думаю, если и была какая-то эволюция, то ее нужно начинать оттуда, с того момента", – уточнил режиссер.

Гондри рассказал, что после 2004 года ощущал себя в режиссуре "вверх тормашками", испытывал страх перед кинопроизводством, боялся провалиться после успеха.

"Книга решений" стала его первой полнометражной лентой после "Микроба и бензина", но постановщик не считает временной разрыв между ними долгим сроком. Он напомнил, что есть режиссеры, снимающие по фильму в год, в три года.

Объясняя восьмилетний перерыв в работе над полнометражками, Гондри упомянул коронавирус, а также отметил, что был занят созданием мультфильмов для дочери и сериала "Шучу" с Джимом Керри, а также написанием ряда сценариев.