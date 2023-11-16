Стало известно, когда назовут исполнителя роли Шостаковича в фильме "ДД/Шостакович"

"Пока никого не раскрою из каста, тем более еще идет процесс [кастинга]. Даже те, кого мы утвердили, - немногие, кстати, утверждены, - должны сочетаться с тем, кого мы выберем. Поэтому будут еще какие-то корректировки. Работа идет, в конце февраля мы начнем съемки, никуда не свернуть, тогда станет известен кастинг", - сказал Учитель.