Вышла первая половина шестого сезона сериала «Корона»

16 ноября на Netflix состоялась премьера шестого и финального сезона сериала «Корона». Для просмотра доступны первые четыре серии с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой — остальные шесть эпизодов выйдут через месяц, 14 декабря.

Шестой сезон сериала «Корона» рассказывает о правлении Елизаветы II в XXI веке. К главной роли вернётся Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах по «Гарри Поттеру». Ранее известную правительницу в других эпохах играли и другие актрисы: Клэр Фой и Оливия Колман («Убийство па пляже»).