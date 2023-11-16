В России в 2025 году может выйти сериал про Юрия Гагарина

"Именно в жанре сериала мы уже лет пять работаем над проектом про Гагарина. Мы купили права на образ Гагарина у наследников Юрия Гагарина. <…> Думаю, что в следующем году сценарий про Гагарина будет у нас готов. И в 2025 году он мог бы войти в производство", - сказал он в ходе сессии "Кино - формируя образ будущего.