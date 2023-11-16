Топ-5 фильмов 2023 года, которые вы наверняка упустили

"Клео.ру" рассказывает о кинокартинах, которые вы наверняка упустили.

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2023 год подарил нам свежие кинематографические шедевры, способные воскресить затянувшийся вечер, увлечь и оторвать от повседневных забот. Разбираемся, что посмотреть из того, чего вы еще не видели, представляем подборку великолепных фильмов:

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НА ТВОЕМ МЕСТЕ

У Кшиштофа и Каси была невероятная семья – они нашли любовь друг в друге, заключили священные узы брака и радовались уникальному дарованию, породив прекрасного сына. С течением времени их счастливые отношения подверглись натянутости, постепенно превращаясь в серию бестолковых ссор из-за пустяков. Однажды, пробудившись после сна, они обнаружили, что их тела поменялись местами. Является ли это удивительное событие проклятием или благодатным даром, испытанием судьбы или возможностью для преобразований, супружеская пара еще не поняла: оба оказались в полном шоке.

МАТЬ

В этой кинокартине Дженнифер Лопес оказалась перед сложной задачей – она не только сыграла физически тяжелую роль, но смогла выполнить ряд опасных трюков. Актриса воплощает образ матери, готовой на все ради спасения своей дочери. Сложность ситуации заключается в том, что она оставила свою девочку много лет назад. За просмотром фильма зрителям предстоит разгадать, почему героиня приняла такое решение – ради карьеры или ради спасения маленькой девочки. Роль дочери была ярко исполнена многообещающей молодой актрисой Люси Паэс.

УБИЙСТВО В ПАРИЖЕ

Пара актеров Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер произвела на зрителей большое впечатление в фильме "Убийство на яхте" 2019 года. И вот, спустя несколько лет, в 2023-м году, вышло долгожданный продолжение, в котором эти обожаемые персонажи возвращаются, чтобы разгадать новую тайну. На этот раз им предстоит раскрыть загадку исчезновения их друга со свадьбы, действуя уже в качестве опытных детективов, ведь дружная команда основала собственное детективное агентство. Если вы задаетесь вопросом, что посмотреть, то этот фильм точно для вас.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ

Опытный авантюрист Эдгин Дарвис, в сопровождении своей отважной сообщницы Хольги, совершил дерзкое побег из тюрьмы и решил отправиться навестить свою дочь. В последние годы она находилась под опекой Форджа – его предыдущего сподвижника. По прибытии они обнаруживают, что Фордж, поддерживаемый загадочной колдуньей по имени Софина, не только неоправданно разбогател и приобрел титул губернатора, но и расколол отношения его дочери и отца. Чувствуя опасность, Эдгин и Хольга вынуждены вступить в схватку с наёмными убийцами, и обретя победу, они направляют свою беззаветную месть Форджу и его соучастникам. Однако переди этим этого им придется объединиться с рассеянным магом Саймоном и искусной друидкой Дорик, и вместе они отправятся на поиски магического шлема, который считался утерянным.

МАМА МАФИЯ