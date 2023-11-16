Кассовые сборы российских фильмов в 2023 году выросли в 2,6 раза

"В 2021 году, восстановленном после пандемии, наш рынок на текущую дату, был равен 35 млрд рублей в совокупных сборах. В 2023 году на текущую дату он [также] равен 35 млрд рублей. Как мы понимаем, это цифры, приведенные с очень разным внутренним содержанием. Когда мы говорим о том, что топливом для развития национального кинопроката, топливом для развития национальной кинодистрибуции является Голливуд или крупные релизы, то вот интересная иллюстрация того, за счет чего может жить национальный прокат и влияет ли это на его объемы", - сказал Соснов.