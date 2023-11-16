Фильм «1984» вышел в онлайне

Лента основана на одноимённой книги писателя Джорджа Оруэлла и содержит множество отсылок к роману «Мы» Евгения Замятина. Фильм ставит перед зрителем много важных вопросов и заставляет задуматься о хрупкости ценностей, за которые человечество боролось на протяжении многих столетий.