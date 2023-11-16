Начались съемки сериала «Княжна милосердия»

«В первую очередь, наш сериал о любви. Каждый из нас испытывает это чувство по-своему, и рассказать о нем довольно сложно, чтобы все его приняли именно так, как мы его видим и ощущаем. Это личный опыт каждого человека. Но если в общих чертах, эта картина – о печали, страданиях, жертвенности и, конечно, верности. Наша главная героиня Софья – не раба любви, а воин. Она верит, что может спасти своего любимого, и борется за его спасение. История пары, временно разлученной войной, становится поводом для размышления о сущности природы человека. Смешение исторического фона, личной драмы и человеческой стойкости делает этот сериал захватывающим для современного зрителя».