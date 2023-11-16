Шипенко высказался об обзоре BadComedian на фильм «Вызов»

Жанр, в котором он [Баженов] работает, позволяет ему ругать других. На мой взгляд, это дело простое. Хотя мне кажется, что никто не начинает снимать кино с целью сделать плохой фильм. По крайней мере, часть людей, которых я знаю, стараются снять хорошее кино. И если что-то не получается, то это происходит в силу обстоятельств. Так что если есть за что, пусть ругает «Вызов». Наверное, каждый фильм есть за что ругать, — пояснил свою позицию Шипенко.