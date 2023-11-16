Вышла новая серия «Волшебного участка»

Состоялась премьера второго эпизода сериала «Волшебный участок»: его уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В прошлом эпизоде зрители познакомились с главным героем — Алексеем, которому суждено стать избранным.

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Второй эпизод продолжает показывать мир «Волшебного участка». Пока вокруг протагониста плетутся интриги, ему предстоит спасти Москву: в городе орудует пироман Горыныч, грозящий опять сжечь город дотла.