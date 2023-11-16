В 2024 году выйдет фильм "Декабрь" с Петровым в роли Есенина

"Фильм выйдет в следующем году, это уже точно решено. Пока я не представлю его на премьере, не поверю до конца, что он правда выходит", — говорит режиссёр о фильме.

Изначально выход кинокартины "Декабрь" был запланирован на октябрь 2022 года, но продюсеры фильма приняли решение перенести релиз на более позднее время.

Тогда студия "Yellow, Black and White", которая занималась производством "Декабря", сосредоточилась на выходе более крупных проектов, одним из которых был космический блокбастер "Вызов" .

Режиссёр Клим Шипенко, снявший "Вызов", первую кинокартину в истории, снятую с использованием кадров прямо из космоса, на Международной культурном форуме рассказал, что не планирует отказываться от темы космоса и может поучаствовать в съёмках третьего фильма о космосе — первым его фильмом о космосе стала драма "Салют-7" об одноимённой советской космической станции. Таким образом, после потенциального выхода второй части "Вызова" у режиссёра получится космическая трилогия.