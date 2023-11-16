Вышел трейлер комедии «Кто угодно, кроме тебя»

Sony Pictures представила полноценный трейлер романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя». Премьера фильма состоится уже 21 декабря в кинотеатрах по всему миру.

Сюжет расскажет о двух молодых людях, которые изначально выглядят идеальной парой, однако после первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу. Всё меняется, когда они решают притвориться парой на свадьбе своих знакомых в Австралии. Картина вольно адаптирует пьесу «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира.