Михалков планирует снять новый фильм

Режиссер Никита Михалков планирует в ближайшее время снять новый художественный фильм, но пока держит весь замысел в тайне. Об этом он сказал журналистам на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Собираюсь. Есть мысли", - ответил Михалков на вопрос ТАСС, планирует ли он в ближайшее время съемки художественного фильма. Однако разглашать подробности режиссер отказался: "Не скажу!".

"Но у меня все большие картины становились сериалами: и "Утомленные солнцем - 2" - 13 серий, и "Двенадцать" - 4 серии, и "Солнечный удар" - 4 серии. Но мы не из обрывков склеиваем, а мы снимаем специально сцены, которые войдут в сериал", - отметил он.

Режиссера спросили, на какой главный вопрос сегодня должен отвечать российский кинематограф. В ответ Михалков заметил, что это должны быть вопросы, волнующие тех, кто делает картины. "А что для них главное - это уже их проблемы. В любом случае русское кино, советское кино, настоящее российское кино - это всегда поиск смыслов", - уверен режиссер.