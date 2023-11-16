Фильм режиссера "Гнезда" выходит в России

Фильм режиссера "Гнезда" с Заком Эфроном и Лили Джеймс выходит в России
4 января в РФ официально выйдет новый фильм студии A24 и режиссёра Шона Дуркина ("Гнездо" с Джудом Лоу и Кэрри Кун) "Стальная хватка" о рестлинге. В главных ролях - Зак Эфрон ("Красивый, плохой, злой", "Величайший шоумен", "Папе снова 17"), Лили Джеймс ("Золушка", "Малыш на драйве", "Война и мир").
"Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они - не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырёх сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет", - это синопсис.
Также в ролях: Джереми Аллен Уайт ("Бесстыжие", "Медведь"),Холт Маккэллани ("Гнев человеческий", "Охотник за разумом"), Харрисон Дикинсон ("Треугольник печали", "Малефисента: Владычица тьмы"), Мора Тирни ("Лжец, лжец", "Любовники") и другие.