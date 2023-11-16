Новые «Мстители» остались без режиссера

Режиссер Дестин Дэниел Креттон решил уйти с поста режиссера фильма «Мстители: Династия Канга» от студии Marvel. Об этом пишет Deadline.

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Отмечается, что кинематографист покидает проект на дружественной ноте, так как он принял решение сосредоточиться на других проектах киностудии. На данный момент Креттон работает над сериалом Disney+ «Чудо-человек», а также сиквелом «Шан-Чи и легенда десяти колец».