Новые «Мстители» остались без режиссера

Режиссер Дестин Дэниел Креттон решил уйти с поста режиссера фильма «Мстители: Династия Канга» от студии Marvel. Об этом пишет Deadline.

Новые «Мстители» остались без режиссера
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Отмечается, что кинематографист покидает проект на дружественной ноте, так как он принял решение сосредоточиться на других проектах киностудии. На данный момент Креттон работает над сериалом Disney+ «Чудо-человек», а также сиквелом «Шан-Чи и легенда десяти колец».

В июле 2022 года глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Ожидается, что «Мстители: Династия Канга» будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем.