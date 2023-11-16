Зоя Бербер сыграла главную роль в новой комедии

Завершились съемки комедии «Семь дней, семь ночей» с Зоей Бербер и Сергеем Мариным в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. История рассказывает об обычной супружеской чете Ольги и Сергея Гуреевых, которые воспитывают двоих детей. Когда-то оба супруга без памяти были влюблены друг в друга, но теперь на грани развода.

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Общее недопонимание усугубляет работа Сергея. Ему как модному фотографу дали задание слетать на выставку, но поездка выпадает именно на день рождения дочери. Сергей пытается отказаться, а Оля, в очередной раз разочаровавшись в муже, готова подать документы на развод.