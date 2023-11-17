Объявлена дата выхода сериала  «Мистер и Миссис Смит»

Amazon Prime объявила дату выхода сериала «Мистер и Миссис Смит». Шоу ожидается 2 февраля 2024 года.

© Чемпионат.com

Ещё появились свежие кадры проекта, на которых можно увидеть главных героев в различных сценах.

Главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин, хотя изначально на ведущую женскую роль рассматривалась Фиби Уоллер-Бридж. Coaвтopoм и шoypaннepoм чиcлитcя Фpaнчecкa Cлoyн. B пpоeктe тaкжe cнялиcь Mиxaэлa Koэл, Пoл Дaнo и Джoн Typтyppo.

Чемпионат.com

Шоу получит восемь эпизодов. Оно расскажет о двух незнакомцах, которых вербует шпионская организация. В обмен на обеспеченную жизнь их заставляют заключить брак по расчёту. Со временем между персонажами возникает настоящая связь.

Чемпионат.com

Их сложная легенда становится ещё более запутанной, когда они обнаруживают настоящие чувства друг к другу. Что рискованнее: шпионаж или брак?