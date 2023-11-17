"Убийца" Финчера с Фассбендером: мрачно, стильно, безыдейно

Финчер+Фассбендер. Это основной мотив к просмотру фильма "Убийца", премьера которого состоялась на прошлой неделе на стриминге Netflix.

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Интересно же, на что способен дуэт этих двух уважаемых в киноиндустрии джентльменов, многого добившихся по отдельности друг от друга в своих профессиях. Поэтому я намеренно не смотрел трейлеры, не читал синопсис и не кликал по заголовкам в новостных лентах, в которых говорилось о том, что картина навела шороху на Венецианском кинофестивале в сентябре. Все, чтобы "не смазать" впечатления от просмотра, из-за неправильно сформированных ожиданий.

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Насколько удачной в итоге получилась совместная работа тандема Double F? Давайте разбираться.

В коротких вступительных титрах выясняется, что проект является экранизацией одноименной серии комиксов французского автора Алексиса Нолена. Фассбендер для аудитории фанатов цветных картинок гость частый и уже привычный, а вот для Финчера работа с подобным первоисточником - это дебют.

Открывающая сцена показывает главного героя со спины напротив открытого окна (как тут не вспомнить про финал "Бойцовского клуба"?), а далее на протяжении почти 20 минут экранного времени безымянный киллер готовится к совершению убийства - выжидает, чтобы цель появилась в окне в здании через дорогу.\

В перерывах же он занимается йогой, самолюбованием и в форме монолога внутреннего голоса рассказывает о том, какой он замечательный профессионал, и что достичь высот в столь нелегком ремесле душегубства за денежку у него получилось исключительно благодаря соблюдению строгого свода правил собственной разработки. Это, если вы не поняли, такой максимально заезженный троп, когда крутой мужик объясняет свою успешность списком тупых заморочек - Джейсон Стейтем во многом именно из-за этого и превратился в человека-мема. Подобные приемы могут идти на пользу повествованию исключительно в комедиях, вроде дилогии "Zомбилэнда", где Таллахасси и Коламбус - герои Вуди Харрельсона и Джесси Айзенберга - постоянно попадают в абсурдные ситуации из-за следования определенному кредо.

В "Убийце" этот настойчивый и многократно проговариваемый бубнеж про "никакой жалости, жалость - это слабость" воспринимается где-то на уровне кетч-фразочек из "Перевозчика".

Тем более, что дальше покушение идет не по плану, в результате заказчики убийства решают подчистить за собой хвосты, задевают близкий круг киллера, вынуждая последнего встать на дорогу мести.

Вот, в принципе, и весь сюжет - даже заспойлерить особо нечего, после просмотра я ознакомился с трейлером - там все это раскрывается.

Стоит также отдельно отметить пару моментов. Несомненно, Майкл Фассбендер очень одаренный актер, но назвать его талант многогранным язык не повернется. По большому счету, неважно, кого он играет - нарцистичного андроида-садиста или озлобленного на все человечество еврейского мутанта, прошедшего ужасы фашистских концлагерей, - на экране мы получаем плюс-минус один и тот же образ с некоторыми разными деталями. Глобально в этом нет ничего плохого - артист подбирает роли под свой типаж и неплохо с ними справляется. Те, кому нравится - будут довольны, но наверняка найдутся и те, кто от такой "одинаковости" уже подустал.

Про исполнителей вторых ролей сказать особо нечего. Во-первых, их совсем немного, а из тех, кто хоть сколько-то чем-то мог потенциально выделиться - несколько минут Тильды Суинтон… которая, опять же, отыгрывает типичную Тильду Суинтон, что также сложно расценивать как нечто позитивное или негативное.

Дэвид Финчер, как постановщик, также снял вполне типичное для себя кино. Тут, правда, нужно уточнить, что для него это первая работа в полноценном художественном полном метре почти за 10 лет ("Манк" - это все же больше биографическая история) со времен "Исчезнувшей" 2014 года.

Фирменный почерк режиссера прослеживается, но с сильным уклоном в какую-то откровенную меланхоличную мрачнуху. В "Убийце" не только нет положительных персонажей, но и не демонстрируется каких-то характеров, которым можно было бы хоть немного сопереживать.

Нельзя сказать, чтобы за разворачиваемыми в кадре событиями было совсем уж неинтересно следить - повествование достаточно схематично очерчено и развивается - какие-то люди-функции на экране делают что-то для продвижения сюжета, к их мотивации не возникает вопросов.

С одной стороны - большая часть выпускаемого современным Голливудом контента даже таким уровнем исполнения похвастаться не может, с другой - от создателя классики уровня "Семь" и "Игра" ожидаешь все же чего-то большего.

Во многом фильм вытягивает визуальное и звуковое оформление. Операторская работа, игра оттенков цветов и теней невероятно радует глаз - в стиле картине точно не откажешь.

В итоге, "Убийцу" трудно рекомендовать к просмотру, потому что содержательно в ленте критически мало чего-то нового и способного увлечь. Не хотелось бы вешать ярлык о "типичной экранизации комиксов", но он настолько настойчиво сюда напрашивается, что удержаться очень сложно.