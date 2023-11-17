Мартин Скорсезе — один из величайших американских режиссеров в истории. За свою карьеру, продолжающуюся уже шесть десятилетий, он снял фильмы в самых разных жанрах и стал живым классиком кинематографа. 17 ноября режиссеру исполняется 81 год. О жизни великого режиссера, автора «Таксиста», «Волка с Уолл-стрит» и «Острова проклятых» — в материале «Рамблера».

Если бы не ошибка в транскрипции, то Мартина Скорсезе звали бы Мартин Скоццезе. Его дедушку и бабушку по отцовской линии звали Франческо Паоло и Тереза Скоццезе, и они эмигрировали в США из района Полицци Дженероза в Палермо (Италия).

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После эмиграции из-за ошибки в транскрипции фамилия была официально изменена со Скоццезе на Скорсезе. Отца Мартина звали Чарльз Скорсезе, он родился в Нью-Йорке уже после эмиграции родителей.

Мартин Скорсезе вырос в манхэттенском районе Маленькая Италия. По его словам, район похож на «крохотный кусочек Сицилии». Этот период жизни режиссера послужил вдохновением для создания его первого кинорелиза «Кто стучится в мою дверь?», действие которого происходит в Маленькой Италии.

Мартин Скорсезе в детстве страдал от ужасной астмы, которая часто мешала ему играть с соседскими детьми. В одном из интервью мать Скорсезе, Кэтрин, сказала: «Марти (так режиссера зовут его близкие и коллеги — прим.) всегда был тихим мальчиком из-за астмы и проблем с дыханием. Знаете, ему не разрешали играть в мяч, и он просто наблюдал за остальными».

Вместо того чтобы заниматься спортом или играть с соседскими ребятами, Скорсезе ходил в кино. Так он и стал увлекаться кинематографом.

Несмотря на любовь к кино, кинематограф не был основной страстью Скорсезе в детстве. На самом деле он готовился стать священником и после окончания старшей школы посещал школу теологии. Однако он потерпел неудачу и бросил учебу, проучившись всего один год.

«Когда я был моложе, я думал о том, чтобы снять фильм о том, как стать священником. Я сам хотел пойти, так сказать, по стопам отца Принсипи и стать священником. Я поступил в подготовительную семинарию, но провалился на первом же курсе».

Скорсезе был женат пять раз, причем впервые женился, когда ему было всего 23 года. Первый брак Скорсезе был с Ларейн Мари Бреннан. Затем появилась Джулия Кэмерон, с которой Скорсезе был женат всего один год в семидесятых.

Третьей женой стала итало-американская актриса Изабелла Росселлини, на которой он женился в 1979 году, с ней Скорсезе развелся в 1982 году. Затем последовал брак с кинопродюсером Барбарой Де Фина, и они прожили вместе с 1985 по 1991 год. На своей пятой жене, Хелен Шермерхорн Моррис, он женился в 1999 году, и они остаются супругами по сей день.

У Скорсезе есть три дочери: Кэти, Доменика и Франческа. Его дочери с раннего возраста приобщались к киноиндустрии, а младшая дочь Франческа даже вдохновила его на создание оскароносного фильма «Хранитель времени», который был основан на одной из ее любимых детских книг.