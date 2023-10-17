"Убийцы цветочной луны": дата выхода, сюжет, актеры

Новый фильм Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” выходит в прокат в США 20 октября. Все о новом фильме мастера современного американского кино — в материале “Рамблер”.

© Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

"Убийцы цветочной луны" — эпичный криминальный вестерн, основанный на реальных событиях, которые были описаны в научно-популярной книге Дэвида Гранна “Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь”.

Видео дня

Фильм "Убийцы цветочной луны" рассказывает о подозрительных убийствах членов племени осейджей, которые в одночасье стали одними из самых богатых людей в мире после того, как под их землями была обнаружена нефть. Главные герои — Эрнест (Леонардо Ди Каприо) и Молли Буркхарт (Лили Глэдстон), белый мужчина и его жена из племени осейдж. Пара живет вместе и растит детей, пока Эрнест активно участвует в медленно раскручивающейся схеме по обману семьи Молли, придуманной его дядей Уильямом Хейлом (Роберт Де Ниро).

В картине также снимались Танту Кардинал, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и Джон Литгоу и начинающие артисты из племени осейдж.

Фильм длится 206 минут, что даже больше хронометража “Оппенгеймера” Кристофера Нолана, вышедшего этим летом. Дэвид Руни из The Hollywood Reporter отметил, что три с половиной часа продолжительности фильма "полностью оправданы нарастающей трагедией, которая никогда не ослабляет своей хватки".

Музыку к картине написал бывший гитарист группы Боба Дилана Робби Робертсон, в фильме также используются народные песни коренных жителей Северной Америки. Это последний саундтрек, который Робертсон написал перед своей смертью в августе 2023 года.

Критики отмечают, что "Убийцы цветочной луны" с кропотливой точностью изображают жизнь и культуру коренных народов Америки. Фильм не ставит своей целью очистить совесть белых писателей или кинематографистов, а, скорее, точно отображает историю.