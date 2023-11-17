Вышло аниме по «Скотту Пилигриму» с актерами из фильма

17 ноября на Netflix состоялась премьера мультсериала «Скотт Пилигрим жмёт на газ». Все восемь эпизодов аниме уже можно посмотреть в оригинальной озвучке и русскими субтитрами.

Анимационный проект основан на одноимённой серии комиксов и рассказывает о музыканте Скотте Пилигриме, который влюбляется в девушку Рамону. Однако для того, чтобы быть с ней, ему нужно «победить» всех её бывших парней.