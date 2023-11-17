Звезда «Стражей Галактики» Карен Гиллан сыграет в новом сериале от автора «Доктор Кто»

Журналисты издания Variety сообщили , что звезда «Стражей Галактики» Карен Гиллан и актёр Хью Бонневилль исполнят главные роли в мини-сериале «Дуглас отменён». Сценарий к шоу написал Стивен Моффат («Доктор Кто»).

Сериал расскажет о сути культуры отмены, которая широко распространена в США и Европе. Сюжет будет вращаться вокруг известного ведущего новостей Дугласа Беллоуза и его напарнице Мэдлин. Однако в один момент карьера Дугласа рушится из-за «неудачной шутки» во время семейного праздника.