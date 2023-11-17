Стартовали съемки сериала «Первый номер» с Деревянко

В России начались съемки сериала «Первый номер», главные роли в котором исполняют Павел Деревянко, Евгений Цыганов и Надежда Михалкова, сообщили НСН в пресс-службе онлайн-кинотеатра «KION».

© Кадр из фильма "Первый номер"

Жанр сериала режиссера Клима Козинского – саркастическое драмеди. Он рассказывает «об изнанке мира медиа и глянца». В фильме также снимаются Александра Ребенок, Равшана Куркова, Ида Галич и другие известные актрисы.

Ранее Деревянко оказался в центре криптоскандала. В сентябре актер рассказывал, что инвестировал миллион рублей в криптовалюту и в первые месяцы получал доход в 10%, но в итоге бывший друг обманул его на 45 млн рублей.