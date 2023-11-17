Стивен Ян может исполнить роль Часового из вселенной Marvel

Не думаю, что из-за этого у кого-то возникнут проблемы, а даже если так, то мне всё равно, я не работаю в Marvel. Он (Стивен Ян) позвонил мне и сказал: «Я только что вернулся с примерки костюма (Часового), похоже, я исполняю роли только тех супергероев, которые носят сине-жёлтую одежду».