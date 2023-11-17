Вся правда о фильме «Завоеватель»: что произошло на съемках

Разбираемся, какую страшную тайну скрывает эта картина.

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Фильм 1956 года произвёл настоящий фурор в коридорах фабрики звёзд. И его нельзя было связать с успехом. Критики разнесли в пух и прах и саму картину, и актёра Джона Уэйна, исполнившего роль Чингисхана. «Завоевателя» даже включили в список «50 худших фильмов всех времён и народов». Но это оказались не все несчастья — страшное ожидало впереди.

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Фильм был обречён на провал

Сценарий, не блиставший оригинальностью, едва не угодил в мусорку. Дик Пауэлл – звезда мюзиклов – неожиданно для многих стал режиссёром. Немудрено, что его неопытность, полное отсутствие творческого видения тяжёлым грузом легли на плечи актёров. Позже Норман – пасынок новоиспечённого режиссёра – в одном из интервью откровенно признался: отец польстился на солидный гонорар, предложенный продюсером Говардом Хьюзом.

«Превосходит всё, что когда-либо снималось раньше!» — выбранный слоган фильма «Завоеватель», как покажут дальнейшие события, прозвучит злой насмешкой над судьбой картины. «Счастливчик» Джон Уэйн, вырвавший в переносном смысле слова роль Чингисхана из рук самого Марлона Брандо, посмертно получит «Золотую индюшку».

Продюсеры тогда припомнили признанному королю вестернов Джону Уэйну его высказывание. Ещё до начала съёмок он легкомысленно говорил: «По сценарию это ковбойская картина, и именно так я буду играть Чингисхана. Я считаю его стрелком». Этот образ сделал фильм ещё более нелепым. Картину не спасло даже участие голливудских звёзд — красавиц Сьюзен Хэйуорд и Агнес Мурхед.

Изнуряющие съёмки и страшное открытие

Несмотря на жару, на съёмках стояла рабочая атмосфера. Лёгкий ветер, который дул со стороны Южной Юты, немного освежал – и даже бодрил актёров, статистов и операторов. Говард Хьюз – один из могущественных и богатых людей Америки – довольно потирал руки. Холмы Снежного каньона были идеальным местом для воплощения грандиозных творческих планов. Хотя за его спиной актёры иногда посмеивались: этот денежный мешок ничего не смыслил в искусстве.

Неизвестно, почему однажды Джон Уэйн решил принести на съёмки счётчик Гейгера. Видимо, до него дошли слухи, что эта зона неспроста считалась неблагополучной. Прибор начал потрескивать, неприятно шуршать. Но, удивительно, это никак не повлияло на съёмочный процесс. Уэйн рассказал о своём открытии Говарду Хьюзу и Дику Пауэллу. Однако те привели доводы, что уровень радиации минимален и она совершенно безвредна для людей. Как же они ошибались.

Вся съёмочная группа даже не подозревала, что с недавних пор смертельная пыль огромными хлопьями лежит в дoлинах и каньонах Южной Юты. Здесь с 1951 по 1962 год военные США произвели сотни ядерных взрывов. Подкупленные Пентагоном солидные издания трубили о полной безопасности испытаний.

Череда смертей

Норман Пауэлл – пасынок режиссёра фильма «Завоеватель» – через десяток с лишним лет с горечью вспоминал, что «радиация никого не волновала. Никакого беспокойства не было. Вообще». В течение 13 недель участники съёмок в Снежном каньоне подвергались мощному облучению. Сильный ветер со стороны района Юкка-Флэтс нёс в себе смерть в виде ядерных осадков. Именно здесь военные США испытали 11 атомных бомб. По сути, все люди, находящиеся даже в сотнях километров от испытаний, были обречены на медленную, мучительную гибель.

Джон Уэйн, связывавший радужные надежды с «Завоевателем», через восемь лет после съёмок слёг в больницу. Диагноз врачей был неутешительным: рак лёгких. Казалось, что король вестернов победил смертельный недуг. Но болезнь не отпустила звёздного актёра из своих цепких лап. Джон Уэйн умер от рака желудка в 72 года. Печальная участь постигла и двух его сыновей, у которых тоже обнаружили онкологическое заболевание.

Блестящая красавица, оскароносная Сьюзен Хэйуорд угасла в 57 лет. Причина смерти – рак мозга.

Скорбный список продолжила Агнес Мурхед – одна из самых талантливых актрис Голливуда. Она долго боролась со страшной болезнью, которая, к сожалению, оказалась сильнее. Звезда ушла из жизни в 73 года.

Яркий мексиканский актёр Педро Армендарис покончил с собой в 51 год. Рак шеи приносил ему немыслимые страдания, которых он не вынес.

По официальным данным, от радиации погиб 91 человек, принимавший участие в фильме «Завоеватель». Но, как оказалось, власти утаили правду об истинных масштабах трагедии. Речь идёт об индейцах племени Навахо, задействованных в массовке. Смертность среди них никто и не считал, а участвовало их сотни!

Режиссёр Дик Пауэлл скончался от рака лимфы в 1963 году. Продюсер Говард Хьюз по счастливой случайности избежал страшной болезни. Но чувство тяжёлой вины перед погибшими преследовало его до последнего часа.