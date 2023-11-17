Леонардо Ди Каприо назвал Мартина Скорсезе отцом кинематографа

Что касается Марти, то он настоящее национальное достояние. Скорсезе продолжает снимать смелые и независимые фильмы, несмотря на их огромный бюджет. Он один из самых выдающихся деятелей за всю историю кинематографа, и я не могу выразить, как многому я у него научился.