Последний фильм Вячеслава Гришечкина выходит в широкий прокат
Актер умер 15 сентября.
Широкую популярность Вячеслав Гришечкин получил после выхода на экраны сериала «Солдаты». Майор Староконь в его исполнении полюбился зрителям настолько, что создатели провели линию героя через все сезоны.
В 2017-м артист потерял жену Анну. Она умерла от рака. Смерть супруги сильно подкосила его здоровье. Без любимой супруги артист старался жить почти шесть лет, но 15 сентября его сердце не выдержало.
В последние месяцы жизни Вячеслав успел сняться в двух сериалах и новогодней комедии. Режиссер Михаил Крупин доверил Гришечкину одну из главных ролей в картине «Настоящий Дед Мороз». В широкий прокат она выйдет 23 ноября.
"Специально для этих съемок он отращивал бороду, которую в обычной жизни никогда не носил. Там он сыграл Санту, одного из сыновей Мороза. Кстати, минувшим летом Вячеслав снялся еще в двух сериалах, но я не уверен, выйдут ли они', — рассказал KP.RU бывший директор актера.