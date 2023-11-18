Последний фильм Вячеслава Гришечкина выходит в широкий прокат

"Специально для этих съемок он отращивал бороду, которую в обычной жизни никогда не носил. Там он сыграл Санту, одного из сыновей Мороза. Кстати, минувшим летом Вячеслав снялся еще в двух сериалах, но я не уверен, выйдут ли они', — рассказал KP.RU бывший директор актера.