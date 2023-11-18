Начались съемки "Подслушано в Рыбинске" с Трибунцевым и Хлыниной

Начались съемки ироничного триллера "Подслушано в Рыбинске" с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.

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По сюжету к журналисту небольшой провинциальной газеты Юре (Трибунцев) внезапно начинают приходить видения. Они предсказывают совершенные в городе преступления, происходящие тайно и незаметно. Однако из-за своего дара журналист оказывается в сложной ситуации - его делают главным подозреваемым по делу.

Режиссером проекта стал Петр Тодоровский ("Здоровый человек").

Идею сериала предложил сценарист Иван Баранов ("Капельник"), который вырос в российском городе Рыбинске, и знает все его лучшие локации.

"Город Рыбинск, с богатым кинопрошлым: в нем родились основатели Голливуда и премии Оскар - братья Шенк, тут Леонид Гайдай снимал "12 стульев", а Петр Буслов "Бумер 2" и др. Но во всех фильмах город фигурировал, как среднестатистический "Уездный город N". Мне показалось это несправедливым", - заявил Баранов.