Что нужно знать о сериале «Корона»

На Netflix состоялась премьера первой части финального, шестого сезона хитового сериала «Корона», посвященного британской королевской семье.

Что нужно знать о сериале перед просмотром заключительной части, как шоу повлияло на королевскую семью и что думают о «Короне» британские аристократы — в материале «Ленты.ру».

О чем «Корона»?

Сериал «Корона» изображает жизнь британской королевской семьи с момента свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа в 1947 году и до начала XXI века. Каждый из шести сезонов шоу затрагивает определенный исторический период и его вехи. Первая часть разворачивается с 1947 по 1955 год и завершается уходом Уинстона Черчилля с поста премьер-министра Великобритании, а также решением сестры королевы принцессы Маргарет не выходить замуж за полковника авиации Питера Таунсенда.

Кадр из сериала Корона»

Второй сезон охватывает период с 1956 по 1964 год и включает в себя Суэцкий кризис, который привел к отставке премьер-министра Энтони Эйдена, рождение герцога Йоркского принца Эндрю, отставку премьер-министра Гарольда Макмиллана из-за скандала с делом Профьюмо, а также рождение графа Уэссекского принца Эдварда.

Третья часть разворачивается вплоть до 1977-го. Она начинается с избрания на пост премьер-министра Джеймса Гарольда Вильсона и завершается празднованием серебряного юбилея Королевы Елизаветы II. Действие четвертого сезона (с 1979 по 1990 год) происходит во времена «железной леди» Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра. В этой части в шоу впервые появляется леди Диана Спенсер. Пятый сезон охватывает период с 1991 по 1997 год и включает в себя развод принца Чарльза и принцессы Дианы.

Что произойдет в последнем сезоне «Короны»?

Четыре эпизода, составляющие первую часть финального сезона, посвящены лету 1997 года и последним дням жизни принцессы Дианы, в том числе ее роману с египетским продюсером Доди Аль-Файедом. Первая серия шоу начинается со сцены автокатастрофы, в которой любовники погибли.

Сообщалось, что шестой сезон охватит период с 1997 по 2005 год. В него войдут такие события, как золотой юбилей королевы и смерть принцессы Маргарет. Вторая часть заключительного сезона будет состоять из шести серий, все они выходят на Netflix 14 декабря.

Кто играет членов королевской семьи?

«Корона» обновляет свой актерский состав каждые два сезона, охватывающие примерно одно десятилетие. Королеву Елизавету II сыграли уже три разные актрисы, каждая из которых внесла уникальный вклад в образ монарха. Первой роль молодой царской особы исполнила актриса Клэр Фой. Вслед за ней персонажа сыграла Оливия Колман. Ее Елизавета — взрослая женщина, которая уже распрощалась с детскими мечтами о беззаботной жизни. После Колман роль перешла к Имелде Стонтон. Она играет Елизавету II в ее последние десятилетия, начиная с 1990 года.

За шесть сезонов в «Короне» снялась масса знаменитостей.

Кадр из сериала Корона»

«Корона» — историческое шоу или выдумка?

Как и многие другие документальные драмы и байопики, проект Netflix не всегда дословно воспроизводит реальные исторические события. Шоу на протяжении своего существования балансировало между воспеванием и откровенной критикой королевской семьи, то и дело поднимая темы из прошлого, которых британские аристократы стараются не затрагивать. К примеру, второй сезон шокировал зрителей историями о связи членов королевской семьи с нацистами, а четвертый посвятил часть хронометража родственницам Елизаветы II, которых упекли в психбольницу.

«Корона» изображает жизнь королевской семьи в формате мыльной оперы, однако из-за того, что сериал зачастую смешивает фантазию с реальными фактами, многие зрители ошибочно принимают все происходящее в нем за чистую монету.

Как королевская семья отнеслась к «Короне»?

Как сообщала газета The Times, перед запуском каждого нового сезона в производство Букингемский дворец получает от Netflix информацию о ключевых деталях сюжета новых серий. Возражали ли члены королевской семьи против каких-либо сценариев в личных беседах с продюсерами, доподлинно неизвестно.

По слухам, сериал Netflix разделил королевскую семью на два лагеря.

Многие представители британской короны якобы стали заядлыми зрителями шоу. Среди них упоминалась и Елизавета II, однако никаких официальных подтверждений этой информации не было. Другие, включая нынешнего короля Карла III, в узких кругах критиковали сериал за недостоверность. Источник из окружения Меган Маркл и принца Гарри утверждал, что пара полюбила «Корону», однако после выхода четвертого сезона стало известно, что Меган и Гарри его не смотрели, ограничившись просмотром трейлеров.

Как «Корона» повлияла на репутацию королевской семьи?

С ростом популярности шоу восприятие британцами королевской семьи изменилось, утверждают критики. Конституционная монархия — важная часть идентичности для граждан современной Великобритании, и «Корона» помогла многим британцам это осознать. Сериал также придал королевской семье лоск звездных знаменитостей — многие поклонники «Короны» стали воспринимать жизнь монарха и его родственников как реалити-шоу.

Однако наиболее важным фактором в трансформации общественного восприятия монархии, отмеченным критиками и историками, стало то, что проект показывает членов королевской семьи обычными людьми.

Кадр из сериала Корона»

Как «Корона» стала популярной?

Дебютный показ сериала в 2016-м привлек более миллиона зрителей. Эти цифры учитывают всех, кто посмотрел хотя бы один эпизод шоу Netflix на телевизоре в день премьеры; они, однако, не охватывают зрителей, смотревших сериал с ноутбуков и мобильных телефонов. По официальным данным, пользователи Netflix потратили на первый сезон в общей сумме почти 42 миллиона часов. Рекордсменом оказался четвертый сезон, на который зрители потратили почти 75 миллионов часов.

Популярность сериала достигла пика после новостей о смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года.

Сообщалось, что в Великобритании просмотры шоу в выходные в начале осени подскочили на 800 процентов. В США интерес к проекту увеличился в четыре раза, во Франции — в три. Мировая статистика говорит о том, что после кончины Ее Величества популярность шоу возросла в четыре раза по сравнению с предыдущими выходными.

В чем причина популярности «Короны»?

Причина столь дикого успеха британской мыльной оперы лежит, вероятно, в том же поле, что и наша заинтересованность знаменитостями, подробностями их быта и личных переживаний. В 2002-м в американском глянцевом еженедельнике Us Weekly впервые появилась рубрика «Звезды — они такие же, как мы», которая трансформировала работу папарацци: вместо кадров с красных дорожек они принялись снимать знаменитостей, выбрасывающих мусор, поедающих фастфуд и заправляющих машины. Читателям оказалось куда любопытнее видеть звезд в бытовых ситуациях, отчасти, вероятно, из-за того, что селеб-культура рисует вокруг своих представителей неестественный ореол недоступности, если не богоизбранности, а подобные снимки эту таинственную атмосферу попросту развеивают.

Именно такой ореол на протяжении всей истории человечества окружал, как правило, и представителей монархических династий по всему миру. «Корона» же впервые для массовой аудитории изобразила известных на весь мир аристократов людьми — со всеми их достоинствами и недостатками, способными бояться, любить, изменять, несмешно шутить, жадничать, ругаться, злиться, умиляться и даже тупить. То есть продемонстрировала, что дистанция между зрителями и богатыми знаменитостями с телеэкранов и обложек журналов не так уж велика.