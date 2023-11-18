Что посмотреть из фильмов Мартина Скорсезе

17 ноября ородился оскароносный американский режиссер Мартин Скорсезе, которого часто называют одним из самых влиятельных авторов в современном кинематографе.

© Кадр из фильма "Банды Нью-Йорка"

О том, какие картины из обширной фильмографии классика бандитского кино стоит посмотреть обязательно – в материале «ФедералПресс».

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«Славные парни»

Премьера криминальной драмы режиссера Мартина Скорсезе состоялась в 1990 году. Как и многие картины режиссера, этот фильм основан на реальных событиях.

Главные роли в экранизация романа Николаса Пиледжи «Умник» исполнили Роберт Де Ниро в образе Джимми Конвэя и Рэй Лиотта в образе Генри Хилла.

По сюжету в Бруклине 1955 года живет молодой парень Генри Хилл (Рэй Лиотта), сын ирландца и итальянки, который с детства обожает гангстеров. Его единственная мечта – стать таким же, как они: ездить на быстрых машинах, носить дорогие костюмы и пользоваться всеобщим уважением и обожанием. Чтобы ее осуществить, Генри начинает работать «мальчиком на побегушках» у местного итальянского преступника.

«Славные парни» надолго установили высокую планку для картин про бандитов. Огромный успех фильма возродил интерес к мафии на два десятилетия вперед. По сей день он считается одним из лучших фильмов Мартина Скорсезе, во многом благодаря эталонным компонентам его режиссерского стиля: монтажу Тельмы Скунмейкер, запоминающейся музыке, высококлассной актерской игре и крайне непристойному, но при этом изысканному языку персонажей.

Картина получила премию «Оскар», которая была вручена Джо Пеши в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Кроме этой награды, фильм был номинирован еще на пять, в том числе в категории «Лучший фильм года».

«Отступники»

Боевик о противостоянии доброго и злого полицейского высочайшего качества и ремейк гонконгского криминального триллера «Двойная рокировка», вышедшего в 2002 году.

Два лучших выпускника академии полиции оказались по разные стороны закона: один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – внедренный в мафию информатор. Оба героя всеми силами стараются обнаружить и уничтожить противника, но жизнь в искаженной реальности меняет их личности.

В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон и Джек Николсон. Картина получила множество престижных наград, в том числе первый «Оскар» за лучшую режиссуру для Мартина Скорсезе. Всего фильм завоевал четыре статуэтки, включая награду за лучший фильм. Также он занял 208 место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire.

«Банды Нью-Йорка»

Масштабная историческая драма, которая в подробностях показывает эпоху Гражданской войны в Америке. Действие фильма происходит в Нью-Йорке 1860-х годов, одном из самых жестоких городов того времени, и рассказывает о конфликтах между «урожденными» белыми англо-саксонцами и ирландскими эмигрантами.