По «Игре престолов» делают сразу 8 сериалов — Джордж Мартин

Недавно автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин принял участие в 66 выпуске подкаста BANGCAST. В ходе разговора с ведущим писатель заявил, что на данный момент по «Игре престолов» делают сразу восемь сериалов.

© Кадр из сериала "Игра престолов"

К сожалению, их названия и другие подробности Джордж Мартин раскрывать не стал. Также писатель подтвердил, что HBO закончила съёмки второго сезона «Дома драконов» и в скором времени приступит к производству третьего.

Видео доступно на YouTube-канале BANGCAST. Права на видео принадлежат BANGCAST.