Нолан: мой следующий фильм будет куда позитивнее «Оппенгеймера»

«Здорово, что я могу сидеть здесь и говорить с вами об успехе фильма. Это огромная привилегия. Но тема фильма правда слишком мрачная, даже нигилистическая. Часть меня очень хочет двигаться дальше и, возможно, сделать что-то, ну, знаете, не такое мрачное».