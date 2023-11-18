Начались съемки новогодней комедии с Нагиевым "Папу маме заверните"
Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в новогодней комедии "Папу маме заверните", сообщают "Новости кинопроизводства". Это ответ всем, кто, тревожно озираясь, спрашивал, куда вдруг пропал артист.
В других ведущих ролях - Виталия Корниенко, к своим тринадцати годам успевшая поработать над почти двумя сотнями (!) проектов ("Пищеблок", "Вампиры средней полосы"), и Катерина Шпица.
Синопсис. Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на Новый год, сделав ее счастливой. Поэтому в агентстве нестандартных подарков выбирает самый дорогой - "Ужин со звездой". И теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти серьезные деньги. По стечению обстоятельств звезда оказывается безответной школьной любовью мамы девочки.
Иван Архипов, делавший пятые "Ёлки", - режиссер, соавтор сценария и сопродюсер.
В ролях также: Сергей Астахов, Анна Хилькевич, Роман Попов, Михаил Тарабукин, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров и Надежда Сысоева.
Прокат - с декабря 2024-го.