Начались съемки новогодней комедии с Нагиевым "Папу маме заверните"

Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в новогодней комедии "Папу маме заверните", сообщают "Новости кинопроизводства". Это ответ всем, кто, тревожно озираясь, спрашивал, куда вдруг пропал артист.

В других ведущих ролях - Виталия Корниенко, к своим тринадцати годам успевшая поработать над почти двумя сотнями (!) проектов ( "Пищеблок" , "Вампиры средней полосы" ), и Катерина Шпица .

Синопсис. Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на Новый год, сделав ее счастливой. Поэтому в агентстве нестандартных подарков выбирает самый дорогой - "Ужин со звездой". И теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти серьезные деньги. По стечению обстоятельств звезда оказывается безответной школьной любовью мамы девочки.