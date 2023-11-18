Начались съемки комедии «Самозанятые» с Юрием Стояновым и Ириной Розановой

Стартовали съемки комедии «Самозанятые» с Юрием Стояновым и Ириной Розановой в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Россия». В центре сюжета – успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег. В один день его жизнь резко меняется, с работы увольняют, рушится весь уклад жизни.

© Кадр из фильма "У людей так бывает"

Олег уже в почтенном возрасте, и найти работу ему не представляется возможным. Однако на помощь приходит любящая жена Лена. Вместе супруги принимают решение открыть семейный бизнес и тестируют разные стартапы - кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.

Комедийный сериал расскажет о вдохновении и храбрости, об обычной семье, члены которой отважились изменить свою жизнь и впустить в нее новые приключения, не боясь провала. Ведь каждая неудача – это шаг к грандиозному успеху.