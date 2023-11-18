Микки Маус празднует свой 95-й день рождения

Исполнилось 95 лет со дня телевизионного дебюта мультипликационного персонажа по имени Микки Маус. В этот день в 1928 году состоялась премьера "Пароходика Вилли" - первого озвученного анимационного фильма с участием нарисованной мышки и его подруги Минни Маус, сообщает портал BNN.network.

Через два года после фильма появились первые комиксы с участием Микки Мауса, который в 1932 году "заговорил" с маленького экрана голосом своего создателя - аниматора и продюсера Уолта Диснея.

На протяжении почти столетия Микки претерпел ряд стилистических изменений. Из простого нарисованного персонажа он превратился в фигуру, известную своими большими глазами, белыми перчатками и дерзким носом. Но изменилась не только визуальная эстетика. Этот герой добился исторических успехов, став первым говорящим персонажем мультфильма. Он произнес простые, но запоминающимися слова "Хот-доги! Хот-доги!" в фильме "Малыш Карнивал" (1929).

В некоторых странах, таких как Восточная Германия и Румыния, он был запрещен по разным причинам. Однако такие препятствия мало повлияли на мировую популярность.

Одной из значительных вех является то, что Микки стал первым вымышленным персонажем, получившим звезду на Голливудской аллее славы в 1978 году.