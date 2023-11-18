Новые «Голодные игры» уже собрали $19 млн в прокате США

По итогам первого дня проката в США фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» заработал $ 19,1 млн в США. Это уверенный старт для картины — сейчас лента идёт к $ 45 млн в домашнем прокате по итогам первого уикенда при бюджете в $ 100 млн.

© Кадр из фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах"

Аналитики считают, что картина может полностью отбить свой бюджет уже по итогам двух недель — этому может поспособствовать в том числе и резкое падение интереса кинозрителей к «Капитану Марвел 2». Последняя на данный момент картина Marvel уже показала худший старт в истории киновселенной продюсера Кевина Файги.