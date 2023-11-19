В фильме "Белое солнце пустыни" обнаружили киноляпы с сапогами и коромыслом

В классическом советском фильме "Белое солнце пустыни" обнаружили три киноляпа. На оплошности обратило внимание РБК, опубликовав соответствующие скриншоты.

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В одной из сцен Настасья - жена Павла Верещагина - бежала к воде. В это время на ней находились короткие сапоги, однако уже на следующем кадре женщина была босая.

Катерина Сухова - супруга главного героя ленты Федора Сухова - в одной из сцен несла коромысло. На общем плане видно, что в ведрах вода либо отсутствует, либо они заполнены только до середины. Когда же показывают крупный план, то внимательный зритель заметит, что вода чуть ли не льется через край.

Кроме того, отмечает РБК, спасенные жены Абдуллы не знали русского языка. Однако спустя сутки женщины уже на нем хорошо разговаривали.

"Белое солнце пустыни" - советский художественный фильм 1969 года в жанре истерн режиссера Владимира Мотыля, повествующий о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы в годы Гражданской войны.

Лента вышла на широкие экраны в 1970 году. Фильм снят на производственной базе студий "Мосфильм" и "Ленфильм", по сценарию, написанному Рустамом Ибрагимбековым и Валентином Ежовым.