Сборы фильма "По щучьему велению" превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы сказки "По щучьему велению" превысили в России 2 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино.

По состоянию на 19 ноября общие сборы картины, вышедшей в прокат 26 октября, составляют 2 000 556 744 рубля, фильм посмотрели более 7 млн человек.

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.