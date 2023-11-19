Фильм режиссера Аленикова вошел в основной конкурс фестиваля SIFFA в Лондоне

Фильм режиссера Владимира Аленикова вошел в основной конкурс фестиваля SIFFA в Лондоне
Фильм "Горгона Медуза. Репетиция с оркестром" российского режиссера Владимира Аленикова будет участвовать в основном конкурсе Международного фестиваля SIFFА, который открывается 20 ноября в Лондоне.
В программу вошли девять игровых полнометражных кинолент. Картину Аленикова покажут 25 ноября. Международное жюри киносмотра возглавляет режиссер, продюсер, сценарист, профессор Нью-Йоркского университета Карл Бардош.
Как рассказал режиссер, фильм снят в 2022 году совместнос каналом "Россия-Культура" - на основе спектакля Московского музыкально-драматического театра ANTE, которым руководит Владимир Алеников. Он и автор пьесы, и сценария, рассказывающего знаменитый античный миф о горгоне Медузе, морской деве, от взгляда которой все каменели, и юном герое Персее, посланном царем Полидектом убить ее. Это своеобразное путешествие во времена Древней Греции, а также история о любви и жертвенности, о героизме и чести слова, о долге и предназначении, о доблести и всевластии.
В фильме-спектакле приняли участие актеры Александр Рапопорт, Александр Хотенов, Дарья Таран, Илья Антоненко, Ксения Мусланова, Татьяна Коновалова, оркестр театра ANTE под управлением Ильи Рейбарха и другие.
Справка "РГ"
Владимир Алеников - режиссер, известный по фильмам "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Жил-был настройщик", "Биндюжник и Король", "Короли российского сыска", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Странники терпенья" и другим.
Автор книг для детей (в частности, о приключениях Петрова и Васечкина) и взрослых, триллеров, авантюрных романов, стихов. Автор книги о кинорежиссуре "Свой почерк в режиссуре". Поставил несколько спектаклей в разных театрах страны.