Фильм режиссера Аленикова вошел в основной конкурс фестиваля SIFFA в Лондоне

Как рассказал режиссер, фильм снят в 2022 году совместнос каналом "Россия-Культура" - на основе спектакля Московского музыкально-драматического театра ANTE, которым руководит Владимир Алеников. Он и автор пьесы, и сценария, рассказывающего знаменитый античный миф о горгоне Медузе, морской деве, от взгляда которой все каменели, и юном герое Персее, посланном царем Полидектом убить ее. Это своеобразное путешествие во времена Древней Греции, а также история о любви и жертвенности, о героизме и чести слова, о долге и предназначении, о доблести и всевластии.